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Espreso.tvОбществоПохвастался ружьем деда: в Одесской области 12-летний парень случайно застрелил друга

Похвастался ружьем деда: в Одесской области 12-летний парень случайно застрелил друга

Событие произошло в одном из сел Беляевского района

Об этом сообщает пресс служба полиции Одесской.

Отмечается, что 12-летний парень решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, а оно внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди.

От полученного ранения подросток умер.

Владельца оружия и парня, который осуществил выстрел, для получения показаний доставили в отделение полиции. Ребенка допросили в присутствии родителей и психолога. Сейчас с несовершеннолетним продолжают работать психологи.

Сведения по данному факту внесены в Едрей по ч. 1 ст.115 УК (умышленное убийство).

 

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