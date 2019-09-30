Похвастался ружьем деда: в Одесской области 12-летний парень случайно застрелил друга
30 сентября, 2019, 08:47
Событие произошло в одном из сел Беляевского района
Об этом сообщает пресс служба полиции Одесской.
Отмечается, что 12-летний парень решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, а оно внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди.
От полученного ранения подросток умер.
Владельца оружия и парня, который осуществил выстрел, для получения показаний доставили в отделение полиции. Ребенка допросили в присутствии родителей и психолога. Сейчас с несовершеннолетним продолжают работать психологи.
Сведения по данному факту внесены в Едрей по ч. 1 ст.115 УК (умышленное убийство).
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