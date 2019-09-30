Похвастался ружьем деда: в Одесской области 12-летний парень случайно застрелил друга

30 сентября, 2019, 08:47

Событие произошло в одном из сел Беляевского района

Об этом сообщает пресс служба полиции Одесской.

Отмечается, что 12-летний парень решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, а оно внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди.

От полученного ранения подросток умер.

Владельца оружия и парня, который осуществил выстрел, для получения показаний доставили в отделение полиции. Ребенка допросили в присутствии родителей и психолога. Сейчас с несовершеннолетним продолжают работать психологи.

Сведения по данному факту внесены в Едрей по ч. 1 ст.115 УК (умышленное убийство).