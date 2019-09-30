От Антарктиды откололся самый большой за 50 лет айсберг

30 сентября, 2019, 21:54

В Антарктиде сформировался самый большой за последние 50 лет айсберг, который весит около 315 млрд тонн и площадь 1636 квадратных километров

Об этом сообщает BBC .

Его площадь почти равна шотландскому острову Скай. Айсберг получил название D28.

Образовался D28 на восточном побережье Антарктики в зоне, которая называется Эмери и от которой айсберги откалываются достаточно регулярно.

Движение этого огромного куска льда ученые будут тщательно отслеживать, в том числе с помощью спутников, ведь в ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для мореплавания.