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Espreso.tvОбществоОщадбанк запустил кольца для бесконтактной оплаты

Ощадбанк запустил кольца для бесконтактной оплаты


фото: oschadbank
Государственный Ощадбанк и платежная система Visa совместно разработали кольца с NFC-чипом для бесконтактной оплаты

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"86% POS-терминалов в Украине поддерживают эту технологию", - сообщили в Сбербанке.

Чтобы рассчитаться с помощью кольца, нужно поднести его к терминалу. В кольцо встроен электронный ключ для безопасности персональных данных.

Кольцо изготовлено из керамики без металлических деталей и представлено в двух цветах: белом и черном. С ним можно погружаться в воду на глубину 50 метров.

Стоимость кольца - 3500 гривен, заказать его можно по ссылке.

 

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