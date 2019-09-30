Ощадбанк запустил кольца для бесконтактной оплаты

30 сентября, 2019, 13:34

Государственный Ощадбанк и платежная система Visa совместно разработали кольца с NFC-чипом для бесконтактной оплаты

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"86% POS-терминалов в Украине поддерживают эту технологию", - сообщили в Сбербанке.

Чтобы рассчитаться с помощью кольца, нужно поднести его к терминалу. В кольцо встроен электронный ключ для безопасности персональных данных.

Кольцо изготовлено из керамики без металлических деталей и представлено в двух цветах: белом и черном. С ним можно погружаться в воду на глубину 50 метров.

Стоимость кольца - 3500 гривен, заказать его можно по ссылке.