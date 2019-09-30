На Крещатике полицейский 5 часов просидел на крыше, уговаривая парня не делать суицид
Об этом сообщает пресс служба МВД в Facebook.
Отмечается, что Алексей Оленин, комбат 1 батальона, полка №1 УПП в г.. Киеве, провел 5 часов, общаясь с парнем, который хотел спрыгнуть с крыши здания.
Позже полицейский спустился оттуда вместе с тем парнем.
Издание "Информатор" сообщает, что "самоубийца" кричал, чтобы не подходили к нему и требовал показать себя по телеканалам.
Затем парень потребовал у полиции рупор и прокричал, что хочет общения с "нормальными" людьми.
"Юноша периодически курил и пил какой-то напиток с принесенной бутылки. Примерно на четвертый час стояния на крыше он попросил у копов поесть. Это его требование также удовлетворили и доставили ему наверх еду. Все это время правоохранители вели с ним диалог и просили" прыгуна " спустится вниз. Их старания были вознаграждены и около 3:15 ночи парень таки спустился вниз ", - говорится в сообщении.
"Информатор" пишет, что юношу зовут Евгений, его передали в руки медикам.
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