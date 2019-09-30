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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине пьяный полицейский столкнулся лоб в лоб с другой машиной, трое пострадавших

На Днепропетровщине пьяный полицейский столкнулся лоб в лоб с другой машиной, трое пострадавших

29 сентября, в 18:50 на ул. Днепровской г. Павлограда полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле "Volkswagen Golf" не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Калина"

Об этом сообщает пресс служба полиции Днепропетровщины в Facebook.

Отмечается, что в результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля, среди которых 62-летняя женщина, получили телесные повреждения. Они были доставлены в больницу.

Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения.

Руководитель отдела уголовного розыска Павлоградского ОП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщили Государственное бюро расследований.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

 

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