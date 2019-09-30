Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа по Украине
30 сентября, 2019, 20:29
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назначила уполномоченного правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Им стал граф Вальдерзее
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник совершил именно в украинское посольство в Берлине", - говорится в сообщении.
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Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник совершил именно в посольство в Берлине. Danke für Unterstützung @RegSprecher @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/uGKSAoch85- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 сентября 2019
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