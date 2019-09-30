Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа по Украине

30 сентября, 2019, 20:29

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назначила уполномоченного правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Им стал граф Вальдерзее

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник совершил именно в украинское посольство в Берлине", - говорится в сообщении.