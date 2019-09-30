Массовое отравление в Черкассах: эвакуировали подъезд многоэтажки

30 сентября, 2019, 18:56

После инсектиционных работ у жителей дома в Черкассах обнаружили отравление химикатами

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черкасской области.

"Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек. Двое взрослых и пятеро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования", - говорится в сообщении.

Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут, когда минует опасность.

"Спасатели в индивидуальных средствах защиты органов дыхания и специальных костюмах проводят поквартирный обход, во время которого информируют людей об опасности отравления и проводят эвакуацию пострадавших", - отмечает пресс служба.

На месте работают шесть карет "скорой". Врачи проводят осмотр пострадавших и оценивают состояние здоровья жителей.

Кроме спасателей и медиков на месте происшествия также работают все службы экстренного вызова.