 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМассовое отравление в Черкассах: эвакуировали подъезд многоэтажки

Массовое отравление в Черкассах: эвакуировали подъезд многоэтажки

После инсектиционных работ у жителей дома в Черкассах обнаружили отравление химикатами

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черкасской области.

"Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек. Двое взрослых и пятеро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования", - говорится в сообщении.

Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут, когда минует опасность.

"Спасатели в индивидуальных средствах защиты органов дыхания и специальных костюмах проводят поквартирный обход, во время которого информируют людей об опасности отравления и проводят эвакуацию пострадавших", - отмечает пресс служба.

На месте работают шесть карет "скорой". Врачи проводят осмотр пострадавших и оценивают состояние здоровья жителей.

Кроме спасателей и медиков на месте происшествия также работают все службы экстренного вызова.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

30 сентября, 2019 понедельник

29 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать