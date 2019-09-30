Лидер республиканцев пообещал поставить на голосование отставку Трампа

30 сентября, 2019, 22:30

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что если палата представителей объявит импичмент президенту США Дональда Трампа, у Сената не будет выхода и он рассмотрит этот вопрос

Об этом сообщает Голос Америки.

"Насколько долго это будет, это уже другое дело. Однако у меня не будет другого выбора, чем поднять этот вопрос, основываясь на правилах Сената об импичменте", - сказал Макконнелл.

Согласно процедуре, если Палата представителей объявит импичмент президенту, дальше дело рассматривает Сенат.

Сам процесс напоминает уголовное производство. Члены Палаты представителей объявляют обвинение в неправомерных действиях. Обвиняемый (в этом случае президент) может вызвать адвокатов, своих свидетелей и устраивать перекрестный допрос свидетелей обвинения.

Сенат голосует, и уже они решают, освобождать президента или нет. Для того чтобы это сделать, нужно набрать 2/3 голосов "за", то есть не менее 67 голосов из 100. Голосование проходит на открытой сессии.

Накануне бывший сенатор от штата Аризона республиканец Джефф Флэйк заявил, что если бы за импичмент голосовали тайно, за отставку Трампа в Сенате проголосовали бы 35 республиканцев (для этого достаточно 20 голосов при условии, если все демократы и двое независимых кандидатов проголосуют "за"). Перед этим такое же мнение высказал Майк Мерфи, экс-советник сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Митта Ромни. Впрочем, по его данным, поддержать импичмент готовы 30 сенаторов.