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Espreso.tvОбществоКруглосуточно занимался проектом закона о столице: "Слуга народа" Гурин оправдался за прогулы в Раде

Круглосуточно занимался проектом закона о столице: "Слуга народа" Гурин оправдался за прогулы в Раде


фото: facebook
Народный депутат, ставший одним из лидеров по количеству прогулов в парламенте, объяснил, почему три недели не работал в сессионном зале

Об этом Дмитрий Гурин написал в Facebook.

Депутат от "Слуги народа" пропустил более трети заседаний.

"Действительно, последние три недели я не работал в сессионном зале и согласно договоренности с руководством партии вместе с проектной группой почти круглосуточно занимался проектом Закона о столице, который мы считаем неотложным", - отметил он.

Гурин заявил, что такая ситуация является "стандартным подходом к парламентской работе в Европейских странах". Он пояснил, что необходимость нового закона о столице была основой его предвыборной программы.

"После введения в силу поправок в Конституцию об обязательном присутствии депутатов на сессиях и в комитетах, возможность депутатов работать в рамках парламентской работы с неотложными и другими важными проектами будет ограничена третью пленарных заседаний и третью заседаний комитетов, что на мой взгляд является вполне работающей моделью ", - добавил он.

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