Круглосуточно занимался проектом закона о столице: "Слуга народа" Гурин оправдался за прогулы в Раде
Об этом Дмитрий Гурин написал в Facebook.
Депутат от "Слуги народа" пропустил более трети заседаний.
"Действительно, последние три недели я не работал в сессионном зале и согласно договоренности с руководством партии вместе с проектной группой почти круглосуточно занимался проектом Закона о столице, который мы считаем неотложным", - отметил он.
Гурин заявил, что такая ситуация является "стандартным подходом к парламентской работе в Европейских странах". Он пояснил, что необходимость нового закона о столице была основой его предвыборной программы.
"После введения в силу поправок в Конституцию об обязательном присутствии депутатов на сессиях и в комитетах, возможность депутатов работать в рамках парламентской работы с неотложными и другими важными проектами будет ограничена третью пленарных заседаний и третью заседаний комитетов, что на мой взгляд является вполне работающей моделью ", - добавил он.
- Комитет избирателей Украины проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в сентябре и назвал "слуг", которые чаще всего пропускали голосования
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