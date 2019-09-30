Клиент может отказаться от кредитного лимита по зарплатной карте, - НБУ

30 сентября, 2019, 21:00

Клиент банка имеет право отказаться от ненужного ему кредитного лимита по зарплатной карте

Об этом в интервью УНИАН сказала начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

"От кредитного лимита по карте клиент точно имеет право отказаться и получить обычную дебетовую карту", - сказала она.

По ее словам, даже навязывание работнику определенного банка такой карты для получения зарплаты незаконно, но на практике отстаивать свои права в этом направлении значит испортить отношения с работодателем и бухгалтерией.