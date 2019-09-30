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Espreso.tvОбществоКлиент может отказаться от кредитного лимита по зарплатной карте, - НБУ

Клиент может отказаться от кредитного лимита по зарплатной карте, - НБУ

Клиент банка имеет право отказаться от ненужного ему кредитного лимита по зарплатной карте

Об этом в интервью УНИАН сказала начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

"От кредитного лимита по карте клиент точно имеет право отказаться и получить обычную дебетовую карту", - сказала она.

По ее словам, даже навязывание работнику определенного банка такой карты для получения зарплаты незаконно, но на практике отстаивать свои права в этом направлении значит испортить отношения с работодателем и бухгалтерией.

  • Верховная Рада 20 сентября приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, обязывает банки информировать потенциальных заемщиков обо всех предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.
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