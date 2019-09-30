Клиент может отказаться от кредитного лимита по зарплатной карте, - НБУ
30 сентября, 2019, 21:00
Клиент банка имеет право отказаться от ненужного ему кредитного лимита по зарплатной карте
Об этом в интервью УНИАН сказала начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.
"От кредитного лимита по карте клиент точно имеет право отказаться и получить обычную дебетовую карту", - сказала она.
По ее словам, даже навязывание работнику определенного банка такой карты для получения зарплаты незаконно, но на практике отстаивать свои права в этом направлении значит испортить отношения с работодателем и бухгалтерией.
- Верховная Рада 20 сентября приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, обязывает банки информировать потенциальных заемщиков обо всех предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.
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