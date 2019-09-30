Гривна рекордно окрепла к доллару
30 сентября, 2019, 07:50
На понедельник, 30 сентября, НБУ установил курс гривны на уровне 24,08 грн/$ и 26,34 грн/евро
Об этом сообщает сайт НБУ.
По данным финансового портала "Минфин" , последний раз такой уровень показателей официального курса гривны к доллару фиксировали в 2016 году.
На наличном рынке 30 сентября по состоянию на 7:40, по данным "Минфина" , доллар в среднем покупают по 24,16 грн, продают - по 24,22 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 24 до 25 грн/$, продажи - в пределах 24,20-24,27 грн/$.
В пятницу, 27 сентября, официальный валютный курс составлял 24,19 грн/$ и 26,46 грн/евро.
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