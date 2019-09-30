Гончарук о проблемной ТЭС на Луганщине: ни без света, ни без тепла люди не останутся

30 сентября, 2019, 13:18

Премьер-министр заверил, что правительство все локальные проблемы накануне отопительного сезона знает и ищет решения

Об этом Алексей Гончарук сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Еще летом возникла проблема с поставкой угля на эту станцию (Луганская ТЭС, - ред.). Правда, что сейчас она вынуждена была использовать для выработки электроэнергии газ. Могу сказать, что ни без света, ни без тепла люди не останутся. Мы сейчас ищем, что в данном случае правильно сделать, потому что это вопрос не только о том, что де-факто произошло, но и вопрос, почему так произошло. почему не было запасов угля, почему тот, кто сегодня руководит этой ТЭС, допустил такую ситуацию. Это вопрос к монополистам, к тому, что иногда эти монополисты специально создают ситуацию с дефицитом угля, а затем перед самой зимой они ставят перед обществом вопрос: у нас угля нет, давайте вы начнете переплачивать", - отметил Гончарук.

Премьер подчеркнул, что новое правительство хорошо информировано, что на самом деле стоит в том числе и за этой ситуацией. Он заверил, что будет найдено сбалансированное решение, люди точно не останутся без тепла и света.

"Мы изучаем, как так случилось, что у целой крупной генерирующей мощности не оказалось в конце концов никаких запасов угля", - добавил он.

Он также отметил, что можно привести еще много примеров, где есть сложная ситуация со стартом отопительного сезона.

"То, что я говорю, что отопительный сезон стартует, вовсе не означает, что у нас нет локальных ситуаций, где у нас критические моменты. Где-то долги, которые были накоплены из-за коррупции, хищения, где никто не занимается тем, чтобы нормально велись расчеты, где никто не инвестировал в сеть, где есть проблема с тем, что риск потери транзита газа со следующего года", - рассказал Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что ситуация непростая, но со всеми проблемами справимся.