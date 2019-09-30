Дубинский, Гурин и Прощук: КИУ назвал "слуг", которые чаще всех пропускали голосования в сентябре
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.
Среди фракций и групп Верховной Рады чаще всего принимали участие в голосованиях (нажимали "за", "против" или "воздержался") депутаты "Слуги народа". В течение сентября в среднем голосовали 88% депутатов СН.
Однако во фракции "Слуги народа" есть ряд депутатов, которые чаще других игнорировали голосования Рады. Так, 13 депутатов пропустили треть и более голосований Рады. В частности:
- Александр Дубинский принял участие лишь в 35% голосований Рады,
- Дмитрий Гурин - 35%,
- Эдуард Прощук - в 52%,
- Юрий Заславский - в 55%,
- Ольга Василевская-Смаглюк - 60%,
- Александр Ткаченко - 61%,
- Ирина Верещук - 66%,
- Анна Бондарь - 67%,
- Михаил Радуцкий - 67%,
- Николай Галушко - 67%,
- Олег Дунда - 68%,
- Анастасия Красносильская - 69%,
- Давид Арахамия - 70%.
Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.
Что касается других фракций, то их показатели участия в голосованиях таковы: "Голос" - в среднем голосовало 79% депутатов, "Европейская солидарность" - 71%, "Батькивщина" - 48%, группа "За будущее" - 46%.
Чаще всего игнорировали голосования Рады депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" (в среднем голосовали 25% депутатов).
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