 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДубинский, Гурин и Прощук: КИУ назвал "слуг", которые чаще всех пропускали голосования в сентябре

Дубинский, Гурин и Прощук: КИУ назвал "слуг", которые чаще всех пропускали голосования в сентябре

Комитет избирателей Украины (КИУ) проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в сентябре

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Среди фракций и групп Верховной Рады чаще всего принимали участие в голосованиях (нажимали "за", "против" или "воздержался") депутаты "Слуги народа". В течение сентября в среднем голосовали 88% депутатов СН.

Однако во фракции "Слуги народа" есть ряд депутатов, которые чаще других игнорировали голосования Рады. Так, 13 депутатов пропустили треть и более голосований Рады. В частности:

  1. Александр Дубинский принял участие лишь в 35% голосований Рады,
  2. Дмитрий Гурин - 35%,
  3. Эдуард Прощук - в 52%,
  4. Юрий Заславский - в 55%,
  5. Ольга Василевская-Смаглюк - 60%,
  6. Александр Ткаченко - 61%,
  7. Ирина Верещук - 66%,
  8. Анна Бондарь - 67%,
  9. Михаил Радуцкий - 67%,
  10. Николай Галушко - 67%,
  11. Олег Дунда - 68%,
  12. Анастасия Красносильская - 69%,
  13. Давид Арахамия - 70%.

Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.

Что касается других фракций, то их показатели участия в голосованиях таковы: "Голос" - в среднем голосовало 79% депутатов, "Европейская солидарность" - 71%, "Батькивщина" - 48%, группа "За будущее" - 46%.

Чаще всего игнорировали голосования Рады депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" (в среднем голосовали 25% депутатов).

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

30 сентября, 2019 понедельник

29 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать