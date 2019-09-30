Дубинский, Гурин и Прощук: КИУ назвал "слуг", которые чаще всех пропускали голосования в сентябре

30 сентября, 2019, 15:04

Комитет избирателей Украины (КИУ) проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в сентябре

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Среди фракций и групп Верховной Рады чаще всего принимали участие в голосованиях (нажимали "за", "против" или "воздержался") депутаты "Слуги народа". В течение сентября в среднем голосовали 88% депутатов СН.

Однако во фракции "Слуги народа" есть ряд депутатов, которые чаще других игнорировали голосования Рады. Так, 13 депутатов пропустили треть и более голосований Рады. В частности:

Александр Дубинский принял участие лишь в 35% голосований Рады, Дмитрий Гурин - 35%, Эдуард Прощук - в 52%, Юрий Заславский - в 55%, Ольга Василевская-Смаглюк - 60%, Александр Ткаченко - 61%, Ирина Верещук - 66%, Анна Бондарь - 67%, Михаил Радуцкий - 67%, Николай Галушко - 67%, Олег Дунда - 68%, Анастасия Красносильская - 69%, Давид Арахамия - 70%.

Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.

Что касается других фракций, то их показатели участия в голосованиях таковы: "Голос" - в среднем голосовало 79% депутатов, "Европейская солидарность" - 71%, "Батькивщина" - 48%, группа "За будущее" - 46%.

Чаще всего игнорировали голосования Рады депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" (в среднем голосовали 25% депутатов).