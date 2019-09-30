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Espreso.tvОбществоДень на Донбассе: россияне били из БМП из гранатометов

День на Донбассе: россияне били из БМП из гранатометов

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов не было.

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