Дело "бриллиантовых прокуроров" передадут в Антикоррупционный суд

30 сентября, 2019, 18:04

Голосеевский суд Киева удовлетворил ходатайство о направлении дела "бриллиантовых прокуроров" в Высший антикоррупционный суд на основании подследственности НАБУ

Об этом сообщает издание "Судебный репортер".

Коллегия судей удовлетворила ходатайство. Несмотря на то, что на момент возможного совершения преступления дело расследовала ГПУ, суд принял во внимание, то, что Корниец и Шапакин были топ-чиновниками в прокуратуре, а сумма инкриминируемой неправомерной выгоды превышает 500 прожиточных минимумов.

Коллегия судей постановила передать дело в Киевский апелляционный суд, который обратится в Верховный суд для определения подсудности дела Высшим антикоррупционным судом.

Дело рассматривалось в Голосеевском суде с марта 2016 года. Процесс остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить.