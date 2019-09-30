Данилюк так и не создал анонсированный в июле координационный центр по реформе "Укроборонпрома", - документ

30 сентября, 2019, 12:04

За три месяца решение о создании Координационного центра по внедрению реформы оборонно-промышленного комплекса СНБО так и не было принято

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Аппарата СНБО, пишет " Европейская правда".

Создание такого координационного центра анонсировалось секретарем СНБО Александра Данилюка в начале июля 2019 года.

По словам Данилюка, это должен быть рабочий орган приоритетной задачей быстро реформировать государственный концерн "Укроборонпром" без коррупции.

"Сама идея создания координационного центра по реформе ОПК входила в конфликт с полномочиями правительства по реформе государственного оборонного заказа и заявлениями нового директора "Укроборонпрома" Абромавичюса о создании профессионального Наблюдательного совета над концерном", - предположил Каневский, и добавил, - поэтому не удивительно, что такая идея осталась на бумаге".