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Espreso.tvОбществоДанилюк так и не создал анонсированный в июле координационный центр по реформе "Укроборонпрома", - документ

Данилюк так и не создал анонсированный в июле координационный центр по реформе "Укроборонпрома", - документ


фото: rfe
За три месяца решение о создании Координационного центра по внедрению реформы оборонно-промышленного комплекса СНБО так и не было принято

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Аппарата СНБО, пишет " Европейская правда".

Создание такого координационного центра анонсировалось секретарем СНБО Александра Данилюка в начале июля 2019 года.

По словам Данилюка, это должен быть рабочий орган приоритетной задачей быстро реформировать государственный концерн "Укроборонпром" без коррупции.

"Сама идея создания координационного центра по реформе ОПК входила в конфликт с полномочиями правительства по реформе государственного оборонного заказа и заявлениями нового директора "Укроборонпрома" Абромавичюса о создании профессионального Наблюдательного совета над концерном", - предположил Каневский, и добавил, - поэтому не удивительно, что такая идея осталась на бумаге".

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