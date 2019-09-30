Данилюк так и не создал анонсированный в июле координационный центр по реформе "Укроборонпрома", - документ
Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Аппарата СНБО, пишет " Европейская правда".
Создание такого координационного центра анонсировалось секретарем СНБО Александра Данилюка в начале июля 2019 года.
По словам Данилюка, это должен быть рабочий орган приоритетной задачей быстро реформировать государственный концерн "Укроборонпром" без коррупции.
"Сама идея создания координационного центра по реформе ОПК входила в конфликт с полномочиями правительства по реформе государственного оборонного заказа и заявлениями нового директора "Укроборонпрома" Абромавичюса о создании профессионального Наблюдательного совета над концерном", - предположил Каневский, и добавил, - поэтому не удивительно, что такая идея осталась на бумаге".
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