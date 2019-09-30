Автобус протаранил остановку в Анкаре, трое погибших
30 сентября, 2019, 18:06
В Анкаре муниципальный автобус врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли три человека
Об этом сообщил губернатор провинции Анкара Васип Шахин, сообщает Укринформ.
"Три человека погибли, по меньшей мере трое получили ранения в результате выезда пассажирского автобуса на тротуар и столкновения с автобусной остановкой, где на тот момент находились люди", - сказал губернатор столичного региона.
Авария произошла в столичном районе Мамак.
Сейчас на месте работает большое количество спасателей и полиции. Раненых отправили в больницы.
Место аварии заблокировали для проезда и прохода пешеходов. Продолжается расследование инцидента. По предварительной информации, водитель автобуса потерял управление транспортным средством.
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