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Espreso.tvОбществоАвтобус протаранил остановку в Анкаре, трое погибших

Автобус протаранил остановку в Анкаре, трое погибших

В Анкаре муниципальный автобус врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли три человека

Об этом сообщил губернатор провинции Анкара Васип Шахин, сообщает Укринформ.

"Три человека погибли, по меньшей мере трое получили ранения в результате выезда пассажирского автобуса на тротуар и столкновения с автобусной остановкой, где на тот момент находились люди", - сказал губернатор столичного региона.

Авария произошла в столичном районе Мамак.

Сейчас на месте работает большое количество спасателей и полиции. Раненых отправили в больницы.

Место аварии заблокировали для проезда и прохода пешеходов. Продолжается расследование инцидента. По предварительной информации, водитель автобуса потерял управление транспортным средством.

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