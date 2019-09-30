Американский боксер оказался за решеткой, после того как избил жену

30 сентября, 2019, 17:35

После избиения жены американский боксер Ванес Мартиросян был арестован местной полицией

Об этом сообщает TMZ.

15 сентября американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян попал в отдел полиции после того, как избил жену.

Инцидент произошел в доме семьи, из-за спора на бытовом уровне. Боксер схватил жену за руку и ударил ее по лицу, разбив женщине нос. Несмотря на это, ей удалось вырваться и вызвать полицию.

Отметим, что жена Мартиросяна не стала обращаться за помощью к медикам, однако написала заявление в полицию. На следующее утро боксера арестовали, обвинив его в домашнем насилии. После чего боксера выпустили под залог в размере $50 тыс.