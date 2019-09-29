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Espreso.tvОбществоЗеленского раскритиковали за отсутствие на официальных мероприятиях памяти жертв Бабьего Яра

Зеленского раскритиковали за отсутствие на официальных мероприятиях памяти жертв Бабьего Яра


фото: tsn.ua
Президент Украины Владимир Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию памяти жертв Бабьего Яра, но посетил мемориал позже

Об этом сообщает TCH .

Зеленский 29 сентября по неизвестным причинам пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве. Впоследствии он приехал с охраной к мемориалу в частном порядке. На фото, которое предоставила пресс служба президента, видно, что он привез к мемориалу красные розы. Зеленский был в черных очках.

Раввин Яков Блайх во время мероприятий к 78-й годовщине трагедии Бабьего Яра в воскресенье выразил возмущение тем, что Владимир Зеленский не принимает участия в официальных мероприятиях, передает "УП" .

"Впервые в истории независимой Украины президент не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Президент с премьер-министром ходили ежегодно сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет о том, что был Бабий Яр ", - сказал Яков Блайх.

В то же время, главный раввин Украины Моше Реувен Асман назвал некорректными высказывания Блайха в адрес Зеленского.

"Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить это место", - отметил Асман.

Утром 29 сентября пресс служба Зеленского обнародовала обращение президента к украинцам в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра. Зеленский подчеркнул, что такие страницы истории следует помнить, чтобы не допустить ошибок в будущем.

29 сентября в Украине чтят память погибших в Бабьем Яру.

29-30 сентября 1941 более 33 тыс. евреев были расстреляны нацистами в Бабьем Яру.

Всего там было казнено более 100 тыс. человек - массовые расстрелы продолжались до освобождения Киева.

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