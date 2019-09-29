Из-за воров металла в Одесской области обрушилась часть моста
29 сентября, 2019, 11:12
Часть моста на автодороге Болград - Кубей не выдержала дождя из-за того, что неизвестные украли металлоконструкции
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Болградской РГА.
"На этом участке неизвестные украли металлические конструкции, на которых держались бетонные плиты. Это привело к обрушению", - говорится в сообщении.
Добраться до Кубея, пока продолжается идет ремонт, можно по маршруту Васильевка - Калчева - Кубей.
Инцидент произошел 27 сентября.
По словам очевидцев, объехать обвал может только легковой автомобиль, и то с большим риском, так как неизвестно выдержит ли его уцелевшая часть асфальта, отмечается одесская газета Пушкинська.net .
И.о. губернатора Одесской области Светлана Шаталова распорядилась отремонтировать мост в течение нескольких дней.
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