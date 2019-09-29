Из-за воров металла в Одесской области обрушилась часть моста

29 сентября, 2019, 11:12

Часть моста на автодороге Болград - Кубей не выдержала дождя из-за того, что неизвестные украли металлоконструкции

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Болградской РГА.

"На этом участке неизвестные украли металлические конструкции, на которых держались бетонные плиты. Это привело к обрушению", - говорится в сообщении.

Добраться до Кубея, пока продолжается идет ремонт, можно по маршруту Васильевка - Калчева - Кубей.

Инцидент произошел 27 сентября.

По словам очевидцев, объехать обвал может только легковой автомобиль, и то с большим риском, так как неизвестно выдержит ли его уцелевшая часть асфальта, отмечается одесская газета Пушкинська.net .

И.о. губернатора Одесской области Светлана Шаталова распорядилась отремонтировать мост в течение нескольких дней.