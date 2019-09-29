Из-за потепления в России возникнут проблемы с добычей нефти и газа, - Bloomberg

29 сентября, 2019, 14:21

Вызванное глобальным потеплением таяние вечной мерзлоты представляет угрозу для добытчиков углеводородов в РФ. Это стало причинной решения России присоединиться к Парижскому договору о климате

Такое мнение отстаивает аналитик Bloomberg Джулиан Ли, передает Еспресо.TV .

На основании отчета Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики (AMAP) за 2017 год, Ли утверждает, что геологические фундаменты в регионах вечной мерзлоты России уже не могут выдерживать такую же нагрузку, как в 1980 году. В частности, в период с 1980 по 2010 год несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20%. При этом в период с 2015 по 2025 год на полуострове Ямал прогнозируется снижение несущей способности почвы на 25-50%, а на юге, где находится Уренгойское месторождение природного газа (второй по величине в мире) почва может потерять 50-75% несущей способности.

По словам Ли, с технологической точки зрения, влияние таяния вечной мерзлоты на российские арктические разработки нефти и газа можно снизить, но это еще больше увеличит стоимость проектов в этой сфере.

Аналитик также утверждает, что, возможно, уже ничто не поможет избежать значительной потери условий для сохранения вечной мерзлоты. Он подкрепляет это данным AMAP, согласно которым во время сокращения выбросов парниковых газов, предусмотренномго Парижским соглашением, приповерхностные слои вечной мерзлоты удастся только стабилизировать на 45% ниже текущего значения. При этом, отмечает он, бездействие в этой сфере приведет к еще худшим последствиям.