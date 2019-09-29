Импичмент Трампу будет. Но с поста президента его не устранят, - Портников

29 сентября, 2019, 12:26

Вероятность объявления импичмента президенту Соединенных Штатов составляет 80-90%

Об этом 21 сентября 2019 заявил известный журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в программе "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV .

"Импичмент Трампа, безусловно, будет. Он будет в Палате представителей (нижняя палата парламента США - ред.). Там хватает на это голосов. Есть 80-90% вероятности, что Трампу объявят импичмент, но это не значит, что его отстранят от должности президента Соединенных Штатов. Для того чтобы президента отстранили от должности, а такого никогда не было в американской истории, нужно чтобы после импичмента в Палате представителей провел свое расследование Сенат, и чтобы произошло осуждения президента двумя третями голосов Сената. В сенате же в демократов нет большинства голосов, там большинство у республиканцев, и совершенно непонятно при каких обстоятельствах - что еще такого должно выплыть из этого всего расследования - будет что-то, что убедило бы республиканцев голосовать за осуждение своего собственного президента. Пока таких обстоятельствах я не вижу ", - пояснил он.

По его словам, следует разделять процедуру импичмента и процедуру осуждения Трампа верхней палатой парламента.

"Импичмент - да, осуждение - пока нет", - добавил Портников.

Кроме того, по его мнению, противостоянием между Трампом и Байденом могут воспользоваться другие всех игроков внутри лагеря Республиканской и Демократической партии США, и они уже пойдут на очередные президентские выборы 2020 года.