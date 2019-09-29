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Espreso.tvОбществоИдеальное и безопасное лечение кариеса с клиникой "Люми-Дент"

Идеальное и безопасное лечение кариеса с клиникой "Люми-Дент"

Бактериальная инфекция становится причиной развития кариеса, который для большинства людей является не простой проблемой, а катастрофой

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Происходит деминерализация и разрушение твердых тканей зубов, изменяется их цвет и структура. Эмаль теряет свои свойства и не обеспечивает должной защиты. Своевременное лечение кариеса зубов в клинике "Люми-Дент" поможет избавиться от недуга и предупредить более серьезные проблемы в будущем.

Причины и симптомы кариеса

Среди ключевых причин развития кариеса выделяют:

  • нарушение правил гигиены полости рта;
  • гиповитаминоз;
  • низкий иммунитет;
  • наличие проблем с желудочно-кишечным трактом;
  • употребление низкокачественной воды.

Специалисты из "Люми-Дент" знакомы с различными последствиями и причинами, поэтому лечение кариеса в Киеве для них – это проблема, которая быстро решается.

Постепенно эмаль теряет свои функции, зубы становятся слишком чувствительные и не очень приятно употреблять холодные или горячие напитки. В результате начинается Лечение кариеса Люми-Дент, которое приводит к детальному осмотру ротовой полости и соответствующему приёму лекарственных препаратов. В зависимости от степени проблемы стоматологи формируют оптимальную методику лечения.

Эффективные методики лечения кариеса в Киеве

Процедура лечения начинается с чистки налета. Применяются специальные абразивные насадки и ультразвуковые приборы. Можно без проблем вылечить кариес в клиниках Люми-Дент благодаря использованию в клинике передовых технологий и стандартов качества. Стоматолог дополнительно подбирает оптимальный цвет для пломбы.

Края эмали аккуратно высверливаются с дальнейшим удалением пораженной дентины. Специалисты качественно и тщательно прорабатывают каждый участок. Если оставить поражение в дальнейшем оно перерастет в более серьезные последствия.

Выполняется протравление и обработки гелем, который в дальнейшем удаляется. На поверхность наносится дополнительно специальный гель, который обеспечит идеальное сцепление с пломбой. С помощью пломбировочных материалов фиксируется пломба.

Профилактические мероприятия

Доступная цена лечения кариеса все равно не аргумент к тому, чтобы тратить постоянно деньги. Лучше защитить себя и предупредить проблему, нежели бороться с ней.

Профилактика и защита зубов сводится к простым мероприятиям:

  • постоянная и тщательная чистка зубов;
  • применение зубной нити;
  • использование ополаскивателей для ротовой полости;
  • контроль над приемом жирной и кислой пищи;
  • исключение чрезмерного употребления газировок;
  • употребление овощей, фруктов и молочных продуктов.

 

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