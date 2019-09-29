Идеальное и безопасное лечение кариеса с клиникой "Люми-Дент"
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Происходит деминерализация и разрушение твердых тканей зубов, изменяется их цвет и структура. Эмаль теряет свои свойства и не обеспечивает должной защиты. Своевременное лечение кариеса зубов в клинике "Люми-Дент" поможет избавиться от недуга и предупредить более серьезные проблемы в будущем.
Причины и симптомы кариеса
Среди ключевых причин развития кариеса выделяют:
- нарушение правил гигиены полости рта;
- гиповитаминоз;
- низкий иммунитет;
- наличие проблем с желудочно-кишечным трактом;
- употребление низкокачественной воды.
Специалисты из "Люми-Дент" знакомы с различными последствиями и причинами, поэтому лечение кариеса в Киеве для них – это проблема, которая быстро решается.
Постепенно эмаль теряет свои функции, зубы становятся слишком чувствительные и не очень приятно употреблять холодные или горячие напитки. В результате начинается Лечение кариеса Люми-Дент, которое приводит к детальному осмотру ротовой полости и соответствующему приёму лекарственных препаратов. В зависимости от степени проблемы стоматологи формируют оптимальную методику лечения.
Эффективные методики лечения кариеса в Киеве
Процедура лечения начинается с чистки налета. Применяются специальные абразивные насадки и ультразвуковые приборы. Можно без проблем вылечить кариес в клиниках Люми-Дент благодаря использованию в клинике передовых технологий и стандартов качества. Стоматолог дополнительно подбирает оптимальный цвет для пломбы.
Края эмали аккуратно высверливаются с дальнейшим удалением пораженной дентины. Специалисты качественно и тщательно прорабатывают каждый участок. Если оставить поражение в дальнейшем оно перерастет в более серьезные последствия.
Выполняется протравление и обработки гелем, который в дальнейшем удаляется. На поверхность наносится дополнительно специальный гель, который обеспечит идеальное сцепление с пломбой. С помощью пломбировочных материалов фиксируется пломба.
Профилактические мероприятия
Доступная цена лечения кариеса все равно не аргумент к тому, чтобы тратить постоянно деньги. Лучше защитить себя и предупредить проблему, нежели бороться с ней.
Профилактика и защита зубов сводится к простым мероприятиям:
- постоянная и тщательная чистка зубов;
- применение зубной нити;
- использование ополаскивателей для ротовой полости;
- контроль над приемом жирной и кислой пищи;
- исключение чрезмерного употребления газировок;
- употребление овощей, фруктов и молочных продуктов.
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