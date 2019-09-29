Вблизи столичного метро "Дорогожичи" перевернулся бус с водителем

29 сентября, 2019, 08:52

В Киеве на улице Елены Телиги утром в воскресенье, 29 сентября 2019 года, произошло ДТП с опрокидыванием микроавтобуса Renault, в которой чудом выжил человек

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

По словам пострадавшего водителя, он двигался своим микроавтобусом улице Елены Телиги от станции метро "Дорогожичи" в направлении "Почайны". Во время затяжного спуска на закруглении дороги перед ним затормозило авто ехало впереди, он также затормозил, но машину понесло на скользкой дороге, поставило боком, после чего левым передним колесом он наехал на бордюрный камень и перевернулся на бок.

Так "Рено" проковзало на боку около 15 метров, врезался в столб, после чего его еще отбросило на 3 метра от электроопоры.

Причина аварии, как признался руководитель, заключается не только в скользкой дороге и достаточно большой скорости, но и в "лысой" резине на задней оси микроавтобуса.

Учитывая серьезные повреждения автомобиля в районе водительского места, мужчина выжил разве что чудом.

Медики скорой помощи, прибывшие на вызов, пытались госпитализировать пострадавшего водителя, поскольку у него предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, резаные раны лица и головы, а также глубокий порез бедра большого размера. Впрочем, он от госпитализации отказался, хотя и пообещал медикам, что после оформления аварии он обратится в медучреждение.

На месте работают патрульные полицейские.