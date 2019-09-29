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Espreso.tvОбществоВ Умани спасли пятерых хасидов, оказавшихся в горящем доме

В Умани спасли пятерых хасидов, оказавшихся в горящем доме

Спасатели в Умани ликвидировали пожар в доме, где остановились паломники-хасиды

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс служба ГСЧС.

"29 сентября в Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, где снимали квартиру хасиды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание на чердаке жилого дома в переулке Проезжем обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.

"На месте пожара работал личный состав дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части. Оперативно и профессионально действиями специалистам ГСЧС дом удалось спасти, пожар был ликвидирован в 03:41", - добавили в ДСНС.

Во время борьбы с огнем спасатели из комнат дома эвакуировали в безопасное место 5 хасидов.

Как стало известно, причиной пожара было короткое замыкание электросети.

Погибших и травмированных в результате пожара нет.

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