 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ правительстве обещают отменить справки о "прописке" и несудимости

В правительстве обещают отменить справки о "прописке" и несудимости


фото: vectornews.net
Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правительство намерено отменить все лишние справки

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

По словам Федорова, много справок нужно вообще отменить, поскольку услуги предоставляются очень долго.

"Например, справка о несудимости. Эти данные есть в спецреестре. Любая организация может подключиться к реестру и получить информацию. Зачем заставлять человека получать справку? То же самое по справке о месте регистрации. Также есть ряд услуг по регулированию бизнеса. Мы разбираемся, какие там лишние лицензии. Готовим список", - сказал Федоров.

Кроме того, по словам вице-премьера в правительстве хотят перевести в онлайн 100 самых востребованных государственных услуг.

"Еще неделю назад хотели за год 50 наиболее востребованных госуслуг перевести в онлайн. Сейчас хотим 100. И сделать так, чтобы за три года этими услугами стали пользоваться 50% целевой аудитории. И чтобы на 90% эти люди были довольны", - рассказал Федоров .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

29 сентября, 2019 воскресенье

28 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать