В правительстве обещают отменить справки о "прописке" и несудимости

29 сентября, 2019, 20:44

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правительство намерено отменить все лишние справки

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

По словам Федорова, много справок нужно вообще отменить, поскольку услуги предоставляются очень долго.

"Например, справка о несудимости. Эти данные есть в спецреестре. Любая организация может подключиться к реестру и получить информацию. Зачем заставлять человека получать справку? То же самое по справке о месте регистрации. Также есть ряд услуг по регулированию бизнеса. Мы разбираемся, какие там лишние лицензии. Готовим список", - сказал Федоров.

Кроме того, по словам вице-премьера в правительстве хотят перевести в онлайн 100 самых востребованных государственных услуг.

"Еще неделю назад хотели за год 50 наиболее востребованных госуслуг перевести в онлайн. Сейчас хотим 100. И сделать так, чтобы за три года этими услугами стали пользоваться 50% целевой аудитории. И чтобы на 90% эти люди были довольны", - рассказал Федоров .