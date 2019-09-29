В правительстве обещают отменить справки о "прописке" и несудимости
Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".
По словам Федорова, много справок нужно вообще отменить, поскольку услуги предоставляются очень долго.
"Например, справка о несудимости. Эти данные есть в спецреестре. Любая организация может подключиться к реестру и получить информацию. Зачем заставлять человека получать справку? То же самое по справке о месте регистрации. Также есть ряд услуг по регулированию бизнеса. Мы разбираемся, какие там лишние лицензии. Готовим список", - сказал Федоров.
Кроме того, по словам вице-премьера в правительстве хотят перевести в онлайн 100 самых востребованных государственных услуг.
"Еще неделю назад хотели за год 50 наиболее востребованных госуслуг перевести в онлайн. Сейчас хотим 100. И сделать так, чтобы за три года этими услугами стали пользоваться 50% целевой аудитории. И чтобы на 90% эти люди были довольны", - рассказал Федоров .
- 29 сентября стало известно, что Министерство цифровой трансформации планирует за пять лет перевести 100% административных услуг в онлайн.
- Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что его ведомство ставит цель обеспечить высокоскоростным интернетом все населенные пункты и социальные объекты в течение 3 лет.
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