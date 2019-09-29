В Министерстве цифровой трансформации назвали сроки перевода всех админуслуг в онлайн
29 сентября, 2019, 17:47
Министерство цифровой трансформации планирует за пять лет перевести 100% административных услуг в онлайн
Об этом во Львове во время мероприятия Digital transformation of Ukraine заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, сообщает "Экономическая правда".
"Наша цель на 5 лет - 100% услуг онлайн. Из них 20% услуг - вообще без вмешательства чиновников. К концу года мы запустим примерно 20 сервисов", - сказал Борняков.
Прежде всего, по его словам, будет упрощена процедура закрытия ФОПов и изменения КВЭД.
"Один из приоритетов - сделать простым закрытие ФОП и изменение КВЭД. Ибо нынешняя процедура - абсурд", - заявил Борняков.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что его ведомство ставит цель обеспечить высокоскоростным интернетом все населенные пункты и социальные объекты в течение 3 лет.
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