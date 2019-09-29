В Мининфраструктуры рассказали, как решить транспортную проблему на Троещине

29 сентября, 2019, 19:29

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что транспортную проблему на столичной Троещине способно решить "наземное метро"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, новый вид транспорта сможет разгрузить транспортные потоки в столице и стать транспортным решением для левобережного жилого массива Троещина.

"Мы будем обязательно говорить о киевском наземном метро, назовем это так. Аналог кольцевого скоростного трамвая. Я не знаю даже, с чем это сравнить. Это в Германии называется S-Bahn. Это одна из возможностей, как мы можем наконец решить проблему с наземным электрическим транспортом на Троещине", - рассказал Криклий.

По его словам, этот проект в несколько раз дешевле, чем метрополитен.

"Этот проект, во-первых, в несколько раз дешевле, во-вторых, он решает ту проблему, которая есть на левом берегу, чтобы добираться на правый берег. Это невероятно разгрузит трафик. Все это будет с сетью связано, а дальше все это будет логическое логистическое разветвление", - сказал Криклий.