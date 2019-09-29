В Мининфраструктуры рассказали, как решить транспортную проблему на Троещине
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По его словам, новый вид транспорта сможет разгрузить транспортные потоки в столице и стать транспортным решением для левобережного жилого массива Троещина.
"Мы будем обязательно говорить о киевском наземном метро, назовем это так. Аналог кольцевого скоростного трамвая. Я не знаю даже, с чем это сравнить. Это в Германии называется S-Bahn. Это одна из возможностей, как мы можем наконец решить проблему с наземным электрическим транспортом на Троещине", - рассказал Криклий.
По его словам, этот проект в несколько раз дешевле, чем метрополитен.
"Этот проект, во-первых, в несколько раз дешевле, во-вторых, он решает ту проблему, которая есть на левом берегу, чтобы добираться на правый берег. Это невероятно разгрузит трафик. Все это будет с сетью связано, а дальше все это будет логическое логистическое разветвление", - сказал Криклий.
- 29 сентября стало известно, что Министерство инфраструктуры вместе с "Укрзализныцей" планируют передать в концессию железнодорожный вокзал Киева .
- Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныцю" разделят на три отдельные компании.
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