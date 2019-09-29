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Espreso.tvОбществоВ Мининфраструктуры рассказали, как решить транспортную проблему на Троещине

В Мининфраструктуры рассказали, как решить транспортную проблему на Троещине


фото: radiosvoboda.org
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что транспортную проблему на столичной Троещине способно решить "наземное метро"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, новый вид транспорта сможет разгрузить транспортные потоки в столице и стать транспортным решением для левобережного жилого массива Троещина.

"Мы будем обязательно говорить о киевском наземном метро, назовем это так. Аналог кольцевого скоростного трамвая. Я не знаю даже, с чем это сравнить. Это в Германии называется S-Bahn. Это одна из возможностей, как мы можем наконец решить проблему с наземным электрическим транспортом на Троещине", - рассказал Криклий.

По его словам, этот проект в несколько раз дешевле, чем метрополитен.

"Этот проект, во-первых, в несколько раз дешевле, во-вторых, он решает ту проблему, которая есть на левом берегу, чтобы добираться на правый берег. Это невероятно разгрузит трафик. Все это будет с сетью связано, а дальше все это будет логическое логистическое разветвление", - сказал Криклий.

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