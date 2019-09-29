В Китае автобус выехал на встречную полосу: более 30 погибших, еще столько же раненых
29 сентября, 2019, 08:01
В результате столкновения автобуса и грузовика на востоке Китая в субботу, 28 сентября 2019 года, 36 человек погибли, еще 36 получили ранения
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .
Аавария произошла в городском округе Исин провинции Цзянсу. Автобус с 69 пассажирами выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.
По последним данным, погибли 36 человек. Среди 36 раненых девять получили серьезные повреждения, у остальных - легкие травмы.
Причиной катастрофы стало то, что у автобуса лопнуло переднее колесо.
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