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Espreso.tvМирВ Китае автобус выехал на встречную полосу: более 30 погибших, еще столько же раненых

В Китае автобус выехал на встречную полосу: более 30 погибших, еще столько же раненых

иллюстративное
фото: extra.ie
В результате столкновения автобуса и грузовика на востоке Китая в субботу, 28 сентября 2019 года, 36 человек погибли, еще 36 получили ранения

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Аавария произошла в городском округе Исин провинции Цзянсу. Автобус с 69 пассажирами выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

По последним данным, погибли 36 человек. Среди 36 раненых девять получили серьезные повреждения, у остальных - легкие травмы.

Причиной катастрофы стало то, что у автобуса лопнуло переднее колесо.

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