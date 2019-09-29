В Китае автобус выехал на встречную полосу: более 30 погибших, еще столько же раненых

29 сентября, 2019, 08:01

В результате столкновения автобуса и грузовика на востоке Китая в субботу, 28 сентября 2019 года, 36 человек погибли, еще 36 получили ранения

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Аавария произошла в городском округе Исин провинции Цзянсу. Автобус с 69 пассажирами выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

По последним данным, погибли 36 человек. Среди 36 раненых девять получили серьезные повреждения, у остальных - легкие травмы.

Причиной катастрофы стало то, что у автобуса лопнуло переднее колесо.