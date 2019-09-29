В Киеве авто насмерть сбило женщину на пешеходном переходе

29 сентября, 2019, 19:10

В столичном Голосеевском районе, на улице Заболотного, автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Голосеевском районе, на улице Заболотного автомобиль сбил насмерть пешехода. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, водитель автомобиля Honda Accord двигался по улице Заболотного от Столичного шоссе в направлении Одесской площади. По предварительным данным - со слов водителя - женщина неожиданно выскочила на пешеходный переход и у него не было возможности затормозить.

В результате наезда женщина получила травмы несовместимые с жизнью, медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть. Вартови.Еспресо пообщались с местными жителями, которые жалуются, что никому нет никакого дела до этих пешеходных переходов, из-за чего здесь чуть ли не каждый день бьются автомобили, а раз в месяц или в два месяца случаются фатальные аварии с участием пешеходов.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.

Также отметим, что из-за ДТП один ряд занят, из-за чего образовалась пробка от Столичного шоссе.