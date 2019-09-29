 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалВ Киеве авто насмерть сбило женщину на пешеходном переходе

В Киеве авто насмерть сбило женщину на пешеходном переходе

В столичном Голосеевском районе, на улице Заболотного, автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Голосеевском районе, на улице Заболотного автомобиль сбил насмерть пешехода. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, водитель автомобиля Honda Accord двигался по улице Заболотного от Столичного шоссе в направлении Одесской площади. По предварительным данным - со слов водителя - женщина неожиданно выскочила на пешеходный переход и у него не было возможности затормозить.

В результате наезда женщина получила травмы несовместимые с жизнью, медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть. Вартови.Еспресо пообщались с местными жителями, которые жалуются, что никому нет никакого дела до этих пешеходных переходов, из-за чего здесь чуть ли не каждый день бьются автомобили, а раз в месяц или в два месяца случаются фатальные аварии с участием пешеходов.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.

Также отметим, что из-за ДТП один ряд занят, из-за чего образовалась пробка от Столичного шоссе.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

29 сентября, 2019 воскресенье

28 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать