В Киеве авто насмерть сбило женщину на пешеходном переходе
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве, в Голосеевском районе, на улице Заболотного автомобиль сбил насмерть пешехода. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, водитель автомобиля Honda Accord двигался по улице Заболотного от Столичного шоссе в направлении Одесской площади. По предварительным данным - со слов водителя - женщина неожиданно выскочила на пешеходный переход и у него не было возможности затормозить.
В результате наезда женщина получила травмы несовместимые с жизнью, медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть. Вартови.Еспресо пообщались с местными жителями, которые жалуются, что никому нет никакого дела до этих пешеходных переходов, из-за чего здесь чуть ли не каждый день бьются автомобили, а раз в месяц или в два месяца случаются фатальные аварии с участием пешеходов.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.
Также отметим, что из-за ДТП один ряд занят, из-за чего образовалась пробка от Столичного шоссе.
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