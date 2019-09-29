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Espreso.tvОбществоУмер первый и последний "президент" Крыма, сепаратист Мешков

Умер первый и последний "президент" Крыма, сепаратист Мешков

В одной из больниц Москвы в воскресенье, 29 сентября 2019 года, умер первый и единственный самопровозглашенный президент Крыма, 73-летний Юрий Мешков

Об этом сообщила его дочь Марианна Мешкова, информирует Еспресо.TV со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, политик умер из-за двустороннего воспаления легких.

Мешкова уточнила, что смерть наступила около двенадцатого часа дня.

В начале сентября он перенес инсульт, находясь в Турции. Тогда его дочь сообщила, что утром 1 сентября Мешков с женой прилетел туда на отдых, а позже ему стало плохо. Позже она рассказала, что врачи ввели его в искусственную кому.

На следующий день дочь заявила, что инсульт у Мешкова произошел после скандала с сотрудниками отеля.

Он поссорился из-за номера, а потом пошел в душ, где у него и произошел инсульт.

16 сентября Мешкова, после двух недель пребывания в турецкой больнице, доставили Россию.

Лечился в одной из клиник подмосковного Красногорска.

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