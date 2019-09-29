Умер 24-летний боец батальона "Донбасс", которого ранили под Песками

29 сентября, 2019, 18:27

В Днипре, в областной клинической больнице им. Мечникова умер раненый боец батальона "Донбасс" Владимир Аджавенко

Об этом сообщил его побратим по батальону "Донбасс" Николай Ворошнов в facebook.

"Аджа. Покойся, брат. Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью", - написал Ворошнов.

Сержанту Владимиру Аджавенко было 24 года. Пулевое ранение в голову он получил 11 сентября возле села Пески Донецкой области.

12 сентября врачи областной клинической больницы им. Мечникова его прооперировали.