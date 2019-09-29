Укргазбанк получил увеличение лимита торгового финансирования от IFC
Его сумма достигла 70 млн долларов США, что на 30 млн долларов США больше, чем в предыдущий раз.
Также был продлен и срок соглашений, которые поддерживаются в рамках лимита торгового финансирования, с 1 года до 3 лет, а по отдельным проектам возможен и более долгий срок.
Благодаря этому частные клиенты Укргазбанка, в том числе и из сегмента МСБ, смогут воспользоваться усиленной поддержкой и финансированием проектов внешнеэкономической деятельности, а также получить расширенный перечень инструментов финансирования для выполнения своих международных контрактов с партнерами из разных стран и регионов.
Такое увеличение лимита происходит сегодня на фоне выполнения Банком плановых показателей, прибыльной деятельности и отличных результатов в направлении торгового финансирования.
Дополнительную информацию можно получить здесь www.ifc.org.
Напомним, в этом году Укргазбанк вошел в тройку лучших банков в номинации «Лучший банк в Восточной Европе в 2018 году» международной премии авторитетного издания по торговому финансированию - Global Trade Review
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