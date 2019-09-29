Трамп искал доказательства вмешательства Украины в американские выборы, - New York Times

29 сентября, 2019, 16:22

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани пытался, по заказу главы Белого дома, найти доказательства вмешательства Украины в выборы президента США

Об этом со ссылкой на New York Times сообщает censor.net.ua.

В частности, Трамп пытался найти доказательства того, что Украина, а не Россия стоит за взломом электронной почты членов Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. Он также предполагал, что исчезнувшая после взлома электронной переписка Хиллари Клинтон может находиться на сервере в Украине.

По утверждению издания, Трамп и Джулиани проводили в отношении Украины политику, которая отличалась от официального курса США и, таким образом, вредили американской дипломатии.

Трамп считает, что определенные силы в Украине, связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главе его избирательного штаба Поле Манафорте.

Джулиани был убежден, что материалы о Манафорте были подделаны и распространены критиками Трампа, чтобы подорвать его избирательную кампанию, а впоследствии использовались для стимулирования расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Издание также отметило, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским рекомендовал ему сотрудничать с генпрокурором США, в частности в вопросе возможного похищения Украиной переписки Демократической партии и Клинтон.