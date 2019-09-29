Трамп искал доказательства вмешательства Украины в американские выборы, - New York Times
Об этом со ссылкой на New York Times сообщает censor.net.ua.
В частности, Трамп пытался найти доказательства того, что Украина, а не Россия стоит за взломом электронной почты членов Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. Он также предполагал, что исчезнувшая после взлома электронной переписка Хиллари Клинтон может находиться на сервере в Украине.
По утверждению издания, Трамп и Джулиани проводили в отношении Украины политику, которая отличалась от официального курса США и, таким образом, вредили американской дипломатии.
Трамп считает, что определенные силы в Украине, связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главе его избирательного штаба Поле Манафорте.
Джулиани был убежден, что материалы о Манафорте были подделаны и распространены критиками Трампа, чтобы подорвать его избирательную кампанию, а впоследствии использовались для стимулирования расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Издание также отметило, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским рекомендовал ему сотрудничать с генпрокурором США, в частности в вопросе возможного похищения Украиной переписки Демократической партии и Клинтон.
- 29 сентября Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что за счет скандала с расшифровкой его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским его оппоненты из Демократической партии пытаются "остановить его" и "забрать все" у американцев.
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