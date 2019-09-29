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Espreso.tvОбществоСтало известно, сколько миллиардов потеряли украинские порты, начиная с 2014 года

Стало известно, сколько миллиардов потеряли украинские порты, начиная с 2014 года

Мариуполь. Порт
Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, начиная с 2014 года, из-за агрессии со стороны Москвы в Черном и Азовском морях украинские порты потеряли 6 млрд грн

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Еспресо.TV .

"С 2014 года потери портов с нарастающим итогом - 6 млрд грн", - отметили в министерстве.

Запрос в ведомство о сумме, которую украинские порты потеряли в период с 2014 по 2019 год, радиостанция сделала после интервью, которое дал министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, несколько украинских портов, включая мариупольский и бердянский, были под угрозой из-за устроенной Россией блокады Азовского моря.

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