Стало известно, сколько миллиардов потеряли украинские порты, начиная с 2014 года

29 сентября, 2019, 14:43

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, начиная с 2014 года, из-за агрессии со стороны Москвы в Черном и Азовском морях украинские порты потеряли 6 млрд грн

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Еспресо.TV .

"С 2014 года потери портов с нарастающим итогом - 6 млрд грн", - отметили в министерстве.

Запрос в ведомство о сумме, которую украинские порты потеряли в период с 2014 по 2019 год, радиостанция сделала после интервью, которое дал министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, несколько украинских портов, включая мариупольский и бердянский, были под угрозой из-за устроенной Россией блокады Азовского моря.