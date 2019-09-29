Сказанное Зеленским во время разговора с Трампом обусловлено его обязательствами перед Коломойским, - Фейгин

29 сентября, 2019, 14:51

Высказывания Владимира Зеленского во время скандальной телефонной беседы со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которая имела место в июле и недавно была обнародована Белым домом, и присутствующая на этой расшифровке стилистика общения президента Украины связаны с его отношениями с миллиардером Игорем Коломойским

Об этом правозащитник Марк Фейгин заявил 28 сентября 2019 года в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Я объясняю эту игру в поддавки с Трампом - в стенограмме Зеленского - тем, что ему нужно как-то спасать Коломойского. У Коломойского проблемы в Америке. И если они "баш на баш", что называется, помогут по Байдену, по кейсу, то тогда от Коломойского, гляди, отстанут. То есть Зеленский сам бы, может быть, и не стремился бы заручиться всеми этими договоренностями с Трампом, но его тянет "коллективный Зеленский", все вокруг него, которые требуют защиты своих интересов, в частности, в Америке", - пояснил он.

По мнению Фейгина, Зеленским взята на себя "масса обязательств" перед теми, кто поддерживал его избирательную кампанию, и прежде всего перед Коломойским.

И только тогда, когда действующий глава украинского государства, добавил эксперт, от этих обязательств в той или иной степени освободится, только тогда можно будет говорить как о его самостоятельной политике, так и о том, что же она из себя представляет.

"Коломойский и все другие лица - это и есть "коллективный Зеленский". Когда они разделятся, "коллективный Зеленский" и "персональный Зеленский ", тогда власть Зеленского станет однородной, в том смысле, что в ней останется только он один, как тот, кто принимает решения, меняет, если надо в интересах Украины, сдает или, наоборот, избавляется от людей, которые шли вместе с ним. Вот это и будет моментом бифуркации", - отметил Фейгин.