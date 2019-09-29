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Espreso.tvОбществоРынок в Верховине переходит на бумажные пакеты

Рынок в Верховине переходит на бумажные пакеты

На центральном рынке города Верховины, что в Карпатах, покупатели и продавцы отныне могут получить необходимое количество бумажных пакетов

Об этом сообщается на странице инициативы Верховина сортирует мусор, передает Еспресо.TV.

"Досадно когда одноразовые пакеты летают Верховиной, плавают по рекам, лежат кучами и сжигаются на улицах, загрязняя воздух", - говорится в сообщении.

Поэтому активисты закупили бумажные пакеты и раздали их продавцам, которые согласились поддержать инициативу. Продавцы же их бесплатно предлагают покупателям вместо привычных полиэтиленовых пакетов.

Продуктовая локация, где можно купить овощи и фрукты без полиэтилена - центральный ряд Верховинского рынке, первое место справа.

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