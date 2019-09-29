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Espreso.tvОбществоПутешествие – это образ жизни

Путешествие – это образ жизни

FARVATER TRAVEL

На правах рекламы.

Социологи отмечают, что все больше людей в развитых странах предпочитает покупать не вещи, а впечатления. Путешествия сегодня стали обыденным делом. Чтобы их совершить используют любые возможности: от ежегодного отпуска, до длинных выходных. При этом никто не хочет переплачивать, но и тратить время на поиск варианта, оптимального по цене, у многих нет возможности.

Что предлагает FARVATER TRAVEL

Уникальный агрегатор туров FARVATER TRAVEL собрал в одном месте сотни предложений от туристических компаний для путешествий и отдыха на курортах по всему миру. Вам не придется больше часами блуждать на просторах Интернета и просматривать сотни сайтов турагентств, чтобы ознакомиться с их пакетами.

Заглянув на сайт Farvater.travel, вы сможете первым увидеть горячие туры, и заказать понравившийся по самой выгодной цене.

Преимущества

На сайте FARVATER TRAVEL созданы все условия для комфортного поиска туров. Посетителям предлагается ознакомиться с календарем цен на интересующее направление. Это позволит заранее спланировать поездку так, чтобы осуществить ее с минимальными затратами.

К другим плюсам сервиса относятся:

• возможность забронировать тур с предоплатой в 5%;
• оплата банковской картой в онлайн режиме;
• получение оплаченных билетов и других необходимых документов на свой е-mail;
• получение персональной поддержки во время путешествия в любой день недели и в любое время суток.

По каждому туру сайт предлагает подробную информацию и позволяет отфильтровать результаты поиска под свои запросы.

На данный момент агрегатор предлагает услуги для Украины, но в ближайшем будущем проект начнет обслуживать и граждан России, Беларуси и Казахстана.

Выбирайте тур на FARVATER TRAVEL и уже сегодня отправляйтесь в путешествие своей мечты!

 

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