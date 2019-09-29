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Espreso.tvОбществоПольша выделила более $ 1 млн на помощь Донбасса

Польша выделила более $ 1 млн на помощь Донбасса

Республика Польша выделила более $ 1 млн на решение гуманитарных проблем на оккупированных территориях Донбасса этой зимой

Об этом сообщило представительство Польши при офисе ООН в Женеве, передает Еспресо.TV .

Средства перечислений Управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

По информации ООН, более 5 млн украинцев переживать уже шестую зиму в условиях вооруженного конфликта в Донбассе.

Выделенные деньги направят на помощь наиболее уязвимым слоям населения, частности, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

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