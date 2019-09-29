Партия регионов считала Украину временным явлением, - политтехнолог Сергей Гайдай
Об этом политтехнолог и специалист по избирательным стратегий Сергей Гайдай рассказал 28 сентября 2019 года в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV .
"Я общаюсь с большой прослойкой людей и общаюсь иногда в кулуарах. Я сейчас могу честно сказать. Мой знакомый - это был социолог Евгений Копатько - он активно обслуживал Партию регионов. И эти разговоры среди людей, которые тогда составляли руководство Партии регионов, были кулуарными. Они вообще считали, что Украина - явление, скажем так, временное. И так или иначе надо готовиться к тому, что когда-то она снова станет частью Российской империи. И они хотели в этой империи занимать какие-то должности. Это его прямая речь, если честно ", - заявил Гайдай.
Эти и другие данные, добавил он, побудили его написать в 2008-2009 годах 40-страничный текст, посвященный возможному российскому вторжению и рекомендациям по защите Украины, затем активно распространялся в сети.
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