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Espreso.tvМирОтпускай: в Москве 20 тыс. протестующих требуют освободить политзаключенных

Отпускай: в Москве 20 тыс. протестующих требуют освободить политзаключенных


фото: radiosvoboda.org
В Москве на проспекте Сахарова происходит согласованный с властями двадцатитысячный митинг с требованием освободить всех российских политзаключенных

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, участники митинга требуют освободить осужденных и арестованных по так называемому московской делу, а также всех политзаключенных. Главный лозунг акции - "Отпускай".

По данным полиции, на митинге собрались около 20 тыс. человек. Организовали его активисты незарегистрированной Либертарианской партии.

На акцию пришел российский оппозиционер Алексей Навальный, который назвал митинг одним из шагов на пути к созданию в России массового движения за освобождение политзаключенных.

Сообщается, что одними из первых на митинг пришли бывшие обвиняемые по "московскому делу" Валерий Костёнок, Владислав Барабанов и Даниил Конон - позднее обвинения с них сняли.

Пользователи соцсетей размещают фото с "акций солидарности" с московским митингом и из других городов России - Новосибирска, Новокузнецка, Ярославля.

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