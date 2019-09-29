Отпускай: в Москве 20 тыс. протестующих требуют освободить политзаключенных
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В частности, участники митинга требуют освободить осужденных и арестованных по так называемому московской делу, а также всех политзаключенных. Главный лозунг акции - "Отпускай".
По данным полиции, на митинге собрались около 20 тыс. человек. Организовали его активисты незарегистрированной Либертарианской партии.
На акцию пришел российский оппозиционер Алексей Навальный, который назвал митинг одним из шагов на пути к созданию в России массового движения за освобождение политзаключенных.
Сообщается, что одними из первых на митинг пришли бывшие обвиняемые по "московскому делу" Валерий Костёнок, Владислав Барабанов и Даниил Конон - позднее обвинения с них сняли.
Пользователи соцсетей размещают фото с "акций солидарности" с московским митингом и из других городов России - Новосибирска, Новокузнецка, Ярославля.
- Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова за "применение насилия в отношении бойцов ОМОНа" на акции 3 августа в центре Москвы.
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