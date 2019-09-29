О восстановлении ни одного рейса в / из оккупированного Крыма речь не идет, - глава Мининфраструктуры Криклий
Об этом политик в воскресенье, 29 сентября 2019 года, написал на своей странице в соцсетях, передает Еспресо.TV .
"Я, конечно, понимаю, что все, что не некролог, - реклама, но чтобы настолько извратить добрые дела и сделать из меня сепаратиста, нужно точно знать конкретную цель и заказчика. Даже родная мать разволновалась и с самого утра в слезах спрашивала о возможности восстановление прямых пассажирских перевозок в Крым ", - утверждает он.
Министр пояснил, что сейчас по поручению президента завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".
"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики только Украины", - написал он.
Криклий настаивает, что "речь не идет о восстановлении никаких рейсов в / из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше Украиной".
"Кто хоть раз был на" Чонгаре ", а не борется за освобождение Крыма чисто с дивана в фейсбуке, поймет", - добавил он.
- Напомним, перед этим вышло интервью Криклия, в котором он в сообщил, что на въезде в оккупированный Крым построят легальные автостанции .
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