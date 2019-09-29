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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье, в районе озера Синевир, произошло землетрясение

На Закарпатье, в районе озера Синевир, произошло землетрясение


фото: kolochava.com
В Межгорском районе Закарпатской области утром 29 сентября зафиксировано землетрясение магнитудой 2,0 балла

Об этом со ссылками на данные сейсмической станции "Львов", сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации в facebook.

"28 сентября в 15:43 в Закарпатской области (район с. Колочава) зарегистрировано землетрясение. Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD = 2.0; глубина гипоцентра 3.8 км", - говорится в сообщении.

Информации о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, не поступало.

Село Колочава расположено в Межгорском районе Закарпатской области, неподалеку озера Синевир.

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