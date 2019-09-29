На Закарпатье, в районе озера Синевир, произошло землетрясение
29 сентября, 2019, 15:28
В Межгорском районе Закарпатской области утром 29 сентября зафиксировано землетрясение магнитудой 2,0 балла
Об этом со ссылками на данные сейсмической станции "Львов", сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации в facebook.
"28 сентября в 15:43 в Закарпатской области (район с. Колочава) зарегистрировано землетрясение. Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD = 2.0; глубина гипоцентра 3.8 км", - говорится в сообщении.
Информации о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, не поступало.
Село Колочава расположено в Межгорском районе Закарпатской области, неподалеку озера Синевир.
- Напомним, 26 сентября в Турции в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла .
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