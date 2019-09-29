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Espreso.tvОбществоНа неподконтрольной части Луганской области в руках у детей сработала граната

На неподконтрольной части Луганской области в руках у детей сработала граната

иллюстративное
В селе Чорногоривка Перевальского района Луганской области от взрыва боевой гранаты пострадали 5 детей в возрасте от 7 до 13 лет

Об этом заявили в незаконном вооруженном формировании "Народная милиция ЛНР", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса .

Случай произошел 28 сентября. Неподалеку от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

"Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, как следствие, все пятеро получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Утверждается, что дети находятся в лечебных учреждениях.

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