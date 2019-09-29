На неподконтрольной части Луганской области в руках у детей сработала граната
29 сентября, 2019, 12:03
В селе Чорногоривка Перевальского района Луганской области от взрыва боевой гранаты пострадали 5 детей в возрасте от 7 до 13 лет
Об этом заявили в незаконном вооруженном формировании "Народная милиция ЛНР", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса .
Случай произошел 28 сентября. Неподалеку от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.
"Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, как следствие, все пятеро получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Утверждается, что дети находятся в лечебных учреждениях.
Читайте также
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
Читайте также
-
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко