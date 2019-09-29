Ликвидировано снайпера террористов "ЛНР" Куцкого, - СМИ
29 сентября, 2019, 12:46
Защитниками Украины в Донбассе уничтожено террориста, уроженца Одессы Андрея Куцкого, который выполнял функции оператора БПЛА и снайпера в так называемом 1-м АК российских наемников
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Цензор.НЕТ .
По данным сайта "Миротворец", Куцкий участвовал в боевых действиях с 12 января 2015 как старший сержант взвода связи ОМБ "август". Использовал псевдоним "Андрей Милославский".
Родился 26 октября 1979 в Одессе.
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