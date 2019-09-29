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Espreso.tvОбществоЛиквидировано снайпера террористов "ЛНР" Куцкого, - СМИ

Ликвидировано снайпера террористов "ЛНР" Куцкого, - СМИ

Защитниками Украины в Донбассе уничтожено террориста, уроженца Одессы Андрея Куцкого, который выполнял функции оператора БПЛА и снайпера в так называемом 1-м АК российских наемников

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Цензор.НЕТ .

По данным сайта "Миротворец", Куцкий участвовал в боевых действиях с 12 января 2015 как старший сержант взвода связи ОМБ "август". Использовал псевдоним "Андрей Милославский".

Родился 26 октября 1979 в Одессе.

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