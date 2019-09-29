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Espreso.tvОбществоХарьковчане возмущены возможной выдачей Москве террористов, организовавших взрыв в городе. Тогда были жертвы

Харьковчане возмущены возможной выдачей Москве террористов, организовавших взрыв в городе. Тогда были жертвы

Почти две сотни горожан вышли в субботу, 28 сентября 2019 года, на пикет в Харькове. Они требовали не передавать России обвиняемых в совершении теракта возле Дворца Спорта 22 февраля 2015 года. Тогда погибли 4 человека и еще 9 пострадали

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Суд по этому делу длится до сих пор. За организацию взрыва никто не наказан.

В совершении теракта обвиняют трех мужчин - Владимира Дворникова, Виктора Тецюка и Сергея Башлыкова. По данным следствия, они получили взрывчатку и указание на свиоих действий от российских спецслужб.

Теперь же появилась информация об их возможном обмене - то есть до судебного приговора. Это и заставило харьковчан выйти на митинг.

Их требование - скорее вынести приговор и до сих пор не передавать подсудимых России.

"Это опасно для всей Украины. Потому что в Украине, к сожалению, очень большое количество предателей. И я думаю, что для ФСБ этот пример будет практически хрестоматийным. Они расскажут:" Ты можешь делать все что угодно. Ты можешь убивать людей, взрывать, все что угодно делать ", - выразил свою обеспокоенность Андрей Дидык, чей несовершеннолетний сын лишился жизни в результате данного взрыва.

 

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