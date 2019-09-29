Харьковчане возмущены возможной выдачей Москве террористов, организовавших взрыв в городе. Тогда были жертвы
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Суд по этому делу длится до сих пор. За организацию взрыва никто не наказан.
В совершении теракта обвиняют трех мужчин - Владимира Дворникова, Виктора Тецюка и Сергея Башлыкова. По данным следствия, они получили взрывчатку и указание на свиоих действий от российских спецслужб.
Теперь же появилась информация об их возможном обмене - то есть до судебного приговора. Это и заставило харьковчан выйти на митинг.
Их требование - скорее вынести приговор и до сих пор не передавать подсудимых России.
"Это опасно для всей Украины. Потому что в Украине, к сожалению, очень большое количество предателей. И я думаю, что для ФСБ этот пример будет практически хрестоматийным. Они расскажут:" Ты можешь делать все что угодно. Ты можешь убивать людей, взрывать, все что угодно делать ", - выразил свою обеспокоенность Андрей Дидык, чей несовершеннолетний сын лишился жизни в результате данного взрыва.
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