Этот день в истории: начало массовых расстрелов в Бабьем Яру

29 сентября, 2019, 09:30

29 сентября 1941 в оккупированном нацистами Киеве начались массовые расстрелы мирного населения города - за два дня в Бабьем Яру были убиты 33 771 тысяч евреев. По оценкам, к осени 1943 года Бабий Яр стал местом расстрела в 200 000 человек

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на историчнйы портал JNSM .

6-я армия Вермахта под командованием генерала Максимилиана Фреттер-Пико вошла в Киев утром 19 сентября со стороны Подола. Было отдано немедленный приказ о "Очистка города от взрывных устройств и мин", однако выполнить запланированные работы вовремя не удалось, и 24 сентября в центре Киева прогремели взрывы, которые уничтожили несколько домов в центре города.

Взрывчатка была заложена Красной армией при отступлении из города. Таким образом Кремль воплощал в жизнь тактику "выжженной земли".

По данным киевского бургомиста Леонтия Форостивского, на ликвидацию пожара ушло полторы недели. Люди, потерявшие жилье, время жили на площадях и на Владимировском горке.

Среди сооружений красные взорвали 12-этажный "небоскреб" Гинзбурга. Он возвышался на месте современной гостиницы "Украина" и за счет этого был как небоскреб.

Во время уничтожения Крещатика были погибшие не только среди фольксдойче. Но и среди гражданских. Жилье потеряли тысячи киевлян.

Форостивский пишет, что началось расследование и 3 т динамита обнаружили под Педагогическим музеем, где в 1917-1918 годах заседала Центральная Рада, 1 т под Оперой. Заминировано было и нынешние здания СБУ, Кабмина, Офиса президента, а также Святую Софию.

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Подрывом занималась диверсионная группа НКВД во главе с россиянином из города из Орла, полковником Виктором Михайловичем Карташовым (он же "Михайлов", он же "Коваленко", он же "барон Мантефейль»).



Он родился в 1907 году. В ОГПУ-ВЧК работал с 1926 года.

Подчинялся непосредственно Судоплатову.



Карташова с радистом Давыдовым забросили в Киев в июле.

Разыскивая диверсантов, немецкие власти начали терроризировать город, и Киевом прокатилась волна репрессий.

Вину за совершенные разрушения была возложена на местных евреев, среди которых якобы было немало сторонников советской власти.

27 сентября в Киеве появились объявления с приказом коменданта города генерал-майора Курта Эберхарда под угрозой расстрела всем евреям прибыть через два дня в восьмом утра с документами и личными вещами на угол улиц Дегтяревской и Мельникова.

В воскресенье утром 29 сентября 1941 более 30 000 евреев небольшими группами двинулись на северную окраину Киева. Под предлогом безопасной эвакуации их регистрировали и, отобрав документы и заставив роздягутись и оставить личные вещи, по 30-40 человек под конвоем отводили к расположенному вблизи Бабьего Яра, где их расстреливали зондеркоманда четвёртый айзнатцгрупы "С" под руководством штандартенфюрера СС Пауля Блобеля по поддержки 45-го и 303-го батальонов немецкой полиции порядка полка полиции группы армий "Юг". После того как специально выкопанные 25-метровые рвы наполнялся 2-3 рядами тел, мертвых присыпали землей.

В течение следующих двух лет в Бабьем Яру было также расстреляно 621 члена ОУН Андрея Мельника, 100 матросов Днепровского отряда Пинской военной флотилии, уничтожено 5 цыганских лагерей, в общем, по оценкам, от 70 до 200 тыс. человек. Кроме того, в расположенном вблизи Сырецком концлагере, где содержались бывшие коммунистические активисты, чиновники и военнопленные, за годы войны погибло более 25 тыс. человек.