Экс-главаря "ДНР" назначили мэром в российской Элисте, жители города вышли на протест

29 сентября, 2019, 21:46

Жители российской Элисты устроили протест против назначения исполняющим обязанности главы города экс-главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова

Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

Причиной протеста стало то, что 26 сентября городское собрание Элисты утвердило в качестве исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.

С 2014 года он занимал различные руководящие должности в администрации так называемой "ДНР". В августе-сентябре 2018 года в течение короткого периода был временно исполняющим обязанности главы "ДНР" после убийства Александра Захарченко.

Назначение Трапезникова на пост главы Элисты вызвало возмущение жителей города. Была создана петиция с требованием отстранить его от должности. В акции в центре города приняло участие около 500 протестующих.

Во время акции дважды пытался выступить спикер городского собрания Элисты Николай Орзаев, чтобы объяснить, почему депутаты проголосовали за назначение Трапезникова. Сначала его просто не стали слушать, впоследствии дали слово, но тот начал говорить о том, что у Трапезникова хорошее образование, что он отличный специалист, и эти высказывания вызвали возмущение. Орзаеву пришлось прекратить свое выступление.

"Цель схода - посмотреть друг на друга и дать огласку в соцсетях. Чтобы люди выкладывали фотографии со схода - и больше горожан узнавало о происходящем. Мы требуем отстранения Трапезникова от должности, и, если это не будет выполнено, то 1 октября мы придем к мэрии", - сказал один из инициаторов мероприятия, журналист Бадва Бюрчиев.