80 лет назад советские оккупанты казнили родственников Андрея Шептицкого

29 сентября, 2019, 10:53

Леон и Ядвига Шептицкие с детьми и гостями празднуют в 1927 году серебряную свадьбу - 25-ть лет вместе фото: Іван Матковський

27 сентября 1939 года в Прилбичах на Яворовщине российские захватчики жестоко убили семью Леона Шептицкого, родного брата митрополита Андрея Шептицкого

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу .

Ниже представлен ход событий в Прилбичах 27 сентября 1939 года.

В Прилбичи Красная армия вошла 26-го сентября 1939 года. В этот же день имение Леона Шептицкого было оцеплено, а всех его жителей закрыто в разных комнатах. Кроме хозяев, в доме находились Ольга Фридрихова (1873-1952) и римско-католический священник Мариуш Скибневський (1881-1939), профессор Папского восточного института в Риме.

На следующий день, 27 сентября, утром состоялся допрос Леона и Ядвиги. После этого их вывели в конец огорода и уже у вырытой могилы убили выстрелами в голову. Так же был убит в. Скибневський. Как пишут дочери, убийцы планировали уничтожить Леона и священника, а женщин оставить в покое. Однако Ядвига Шептицкая отказалась оставить мужа, заявив, что "я иду туда, где и мой муж идет". Когда их вывели из дома, то Шептицкая задержалась у фигуры Матери Божьей, чтобы перекреститься. За это получила удар в плечи от солдата, который их конвоировал.

Состояние в Прилбичах в 1941 году. К тому времени, убитыми были хозяева дома, а также их сын Андрей, застрелен в Катыни. Другой сын - Ян Сильвестр - в это время был на каторге у Владивостоке. Чудом спаслись дочери: Анна и Елизавета. Последняя дожила до наших дней и умерла в марте прошлого года

До сих пор не известна причина такой расправы. Родные предполагали, что, возможно, о. Скибневського спутали с о. Климентием: оба были худые и высокие. В настоящее время о. Климентий уже был назначен экзархом России и Сибири. И хотя все это происходило тайно, и позже оказалось, что в ближайшем окружении Шептицких хватало российских шпионов.

Когда братья Шептицкие узнали о трагедии, о. Климентий с братьями-студитами выбрались из Львова конным телегой, чтобы привезти гроба и похоронить мучеников по христианскому обряду. В Прилбичах большевики загородили им дорогу, сообщив, что их не пустят на территорию поместья Шептицких. Закопав пустые гробы в саду местного священника, студиты вернулись во Львов. Тела лежали на земле больше недели, потому что люди боялись их хоронить. Согласно христианскому обряду, убиты в имении в Прилбичах были погребены только в июле 1941 года.