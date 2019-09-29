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Espreso.tvОперація об'єднаних сил29 сентября на фронте: оккупанты 11 раз нарушили режим тишины

29 сентября на фронте: оккупанты 11 раз нарушили режим тишины


фото: ukrinform.ua
29 сентября на Донбассе российские оккупационные войска совершили 11 обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя с направлений Верхнешироковского и Набережного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Водяного с направления Ужовка и вблизи Талаковки с направления Пикуза - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Майского с направления Доломитного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского с направления Нижнего Лозового - из миномета калибра 120 мм; неподалеку Новолуганского с направления Доломитного - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Крымского с направления Донецкого - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было.

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